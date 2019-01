7. Januar 2019, 21:50 Uhr Karlsfeld Kandidatensuche für den Seniorenbeirat

Die Karlsfelder Senioren dürfen heuer wieder ihre Vertretung wählen. Noch bis zum 4. Februar können sie nun Kandidatenvorschläge für den Beirat machen und in Zimmer 101 im Rathaus abgeben. Dort liegt auch das Formblatt, das man für seinen Vorschlag ausfüllen muss. Die Kandidaten müssen jedoch mindestens 60 Jahre alt sein und drei Monate mit dem Hauptwohnsitz in Karlsfeld leben. Wichtig ist auch, dass der Kandidat Deutscher ist oder aus einem Land in der Europäischen Union kommt. Nicht wählbar ist, wer im Gemeinderat sitzt.

Ist der Kandidat mit der Aufstellung zum Seniorenbeirat einverstanden, kann er am 6. März gewählt werden. Wählen dürfen übrigens auch nur Personen, die mindestens 60 Jahre alt sind. Insgesamt besteht das Gremium aus neun Senioren, die sich für die Belange und Interessen der älteren Bürger in der Gemeinde Karlsfeld einsetzen, auf ihre Schwierigkeiten aufmerksam machen und nach Lösungen suchen. Drei Jahre sind die Seniorenbeiräte im Amt, dann wird wieder gewählt.