Für Whiskey-Liebhaber bietet die Volkshochschule Karlsfeld (VHS) ein Seminar zur Geschichte des Irish Whiskey mit Verkostung an. Es findet am Dienstag, 14. Januar, von 20 bis 22 Uhr im VHS-Seminarraum am Finkenschlag 2 statt. In diesem Seminar werden die Teilnehmer in die Welt des Irish Whiskey entführt. Sie lernen die Jahrhunderte alte Geschichte, den Herstellungsprozess sowie die verschiedenen Sorten von Irish Whiskey kennen. Eine Betrachtung der Global Player und Familienbetriebe der Whiskey-Industrie auf der grünen Insel rundet das Bild ab. Es werden sechs verschiedene irische Whiskeys zur Verkostung gereicht, deshalb sollte jeder ein Wasserglas und sein Lieblings-Whiskeyglas mitbringen. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro, darin ist die Verkostungspauschale von 25 Euro bereits inbegriffen. Wer teilnehmen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.