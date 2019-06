20. Juni 2019, 21:50 Uhr Karlsfeld Internettreff für Senioren

Auf dem Internettreff der Volkshochschule in Karlsfeld lernen Senioren den Umgang mit Handy, Smartphone und Tablet. "Gehen Sie online - egal in welchem Alter", lautet das Motto der Kursreihe Silver Surfer/Internet für Senioren. Am Mittwoch, 26. Juni, von 8.30 bis 11.30 Uhr stehen Handy, Smartphones und Tablet im Mittelpunkt. Die Teilnehmer befassen sich mit den Grundlagen sowie den vielen Möglichkeiten, die das Internet bietet. Hierbei spielt es fast keine Rolle, ob jemand das Internet über einen Computer oder ein mobiles Endgerät nutzen. Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, und Sicherheit im Internet stehen im Vordergrund. Alle Teilnehmer erhalten kostenlos das Lehrbuch "Silver Surfer". Am 4. Juli haben die Teilnehmer Gelegenheit, das erworbene Wissen in einem Praxisworkshop zu vertiefen. Anmeldung über www.vhs-karlsfeld.de oder telefonisch unter 08131/900940.