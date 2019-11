Die SPD Karlsfeld unterstützt das vom Mieterverein, Bayern-SPD und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) angestoßene Volksbegehren "6 Jahre Mietenstopp". Dazu informiert der Ortsverein am Samstag, 16. November, von 10 bis 12 Uhr an einem Infostand in der Neuen Mitte in Karlsfeld. Dort können sich diejenigen, die das Volksbegehren unterstützen wollen, in Unterschriftenlisten eintragen. Ziel ist es, eine Atempause für Mieter zu erreichen. Sozial eingestellte Vermieter, die eine Miete von unter achtzig Prozent des Mietspiegels verlangen, sind von dem Volksbegehren nicht betroffen. Für öffentlich geförderte Wohnungen gelten ebenfalls Ausnahmen. Für Neuvermietungen soll die ortsübliche Vergleichsmiete gelten. Die Regelungen sollen in Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt gelten, wie zum Beispiel Karlsfeld. Nähere Infos unter www.mietenstopp.de.