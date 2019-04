14. April 2019, 21:55 Uhr Karlsfeld Information über Onleihe

Die Welt ist vielfältiger geworden - auch in der Karlsfelder Gemeindebücherei. Statt Bücher aus Papier, kann man nun auch Romane, Sachbücher, Musik und Zeitschriften in digitaler Form ausleihen. Der Gang in die Bücherei wird so überflüssig. Doch wie funktioniert das Ganze? Anne Stempel wird am Donnerstag, 25. April, um 18.30 Uhr in der Bibliothek (Rathausstraße 73) darüber aufklären.