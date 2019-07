31. Juli 2019, 22:00 Uhr Karlsfeld Hund vertreibt Angreifer mit Gebell

Ihr Hund bewahrte eine 45-jährige Karlsfelderin am Montagabend vor Schlimmerem. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurde die Frau, die gegen 19.30 Uhr mit ihrem Hund an der Würm auf Höhe der Bayernwerkstraße Gassi gehen war, plötzlich von einem Mann angegriffen. Er schlug sie, so dass sie im Gesicht Blessuren davontrug. Der Hund bellte heftig - so sehr, dass der Täter schließlich von der Frau abließ und floh. In welche Richtung, das konnte die Karlsfelderin nicht sagen. Sie beschrieb der Polizei den Angreifer als hageren Mann mittleren Alters. Sie zeigte den Vorfall erst am Dienstagmorgen an. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 08131/561-0 auf dem Dachauer Revier zu melden.