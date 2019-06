12. Juni 2019, 21:48 Uhr Karlsfeld Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Autofahrer und Sachschaden in Höhe von fast 40 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Karlsfeld ereignet hat. Kurz nach 10 Uhr wollte ein 35-jähriger Mann aus Dachau mit seinem Wagen von der Alten Bayernwerkstraße in die Bayernwerkstraße einbiegen. Polizeiangaben zufolge missachtete er dabei die Vorfahrt einer 56-jährigen Autofahrerin aus München. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die zwei Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.