23. November 2018, 22:02 Uhr Karlsfeld Helferkreis sammelt Spenden

Der Helferkreis Karlsfeld sammelt jeden ersten Samstag im Monat von zehn bis zwölf Uhr in der Dieselstraße 10 in Karlsfeld Sachspenden für die Asylbewerber. Der nächste Termin ist am Samstag, 1. Dezember. An Kleidung werden gut erhaltene, gewaschene oder neue Winterjacken für Herren benötigt. Zusätzlich fehlt es an Babykleidung und Bettwäsche. Außerdem werden Teppiche, große Kochtöpfe mit einem Volumen von mindestens acht Litern, Suppenteller, Suppenlöffel und Trinkgläser (keine Bierkrüge) gesammelt.