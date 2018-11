23. November 2018, 22:02 Uhr Karlsfeld Heimatmuseum sucht Leihgaben

- Das Heimatmuseum in Karlsfeld sucht Leihgaben für seine Weihnachtsausstellung "Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum". Für die diesjährige Sonderausstellung werden wieder Weihnachtskrippen aller Art mit Figuren als Leihgaben von Karlsfelder Bürgern und aus dem Dachauer Land gebraucht. Auch Christbaumkugeln und Baumschmuck, Hinterglasbilder, und was sonst noch zu einer festlichen Stimmung im Weihnachtszimmer beitragen kann, ist willkommen, wie das Kuratorin Ilsa Oberbauer mitteilt (Telefon 08131/91380). Die Sonderausstellung im Heimatmuseum im Alten Rathaus ist geöffnet am ersten, zweiten und dritten Adventssonntag. Die Leihgaben, mit Namen und Adresse versehen, werden am Montag, 26. November, von 17 bis 19 Uhr im Heimatmuseum angenommen und dann am 17. Dezember von 17 bis 19 Uhr zurückgegeben, damit sie für das private Fest der Verleiher zur Verfügung stehen. Informationen zum Heimatmuseum gibt es unter www.heimatmuseum-karlsfeld.de.