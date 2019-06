2. Juni 2019, 21:51 Uhr Karlsfeld Hallenbad öffnet in den Ferien früher

Das Hallenbad in Karlsfeld hat in den Pfingstferien (10. bis 21. Juni) wieder zusätzlich von 9 Uhr morgens an durchgehend für alle Badegäste geöffnet. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist am Pfingstsonntag, am Pfingstmontag und an Fronleichnam in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Gelegenheit, sich im Karlsfelder Hallenbad zu vergnügen.