Der SPD-Bürgermeisterkandidat Bernhard Goodwin lädt am Sonntag, 19. Januar, um 10 Uhr zum Gespräch im Bereich der Rathausstraße zwischen Garten- und Hochstraße ein. Gemeinsam mit SPD-Gemeinderäten möchte er erfahren, was für die Menschen in diesem Bereich wichtig ist. Treffpunkt ist auf dem Marktplatz an der Rathausstraße. "Ich will verstehen, was den Menschen in diesem Teil Karlsfelds wichtig ist", sagt Bernhard Goodwin. Weitere Termine dieser Art sollen demnächst stattfinden. Wenn interessierte Bürger einen Besuch vor Ort wünschen, können sie sich gerne mit Themennennung direkt an die SPD Karlsfeld wenden.