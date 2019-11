Der SPD-Bürgermeisterkandidat Bernhard Goodwin lädt am Sonntag, 1. Dezember, zum Gespräch in die Wehrstaudenstraße ein. Gemeinsam mit SPD-Gemeinderäten möchte er erfahren, was für die Menschen in diesem Ortsteil wichtig ist. Treffpunkt sind die Garagen gegenüber dem Eichenweg um 10 Uhr. Bei Bedarf werden auch kritische Punkte aufgesucht, um sich direkt vor Ort die Probleme anzuschauen. Der Grund für diese Gespräche ist: "Ich will verstehen, was den Menschen in diesem Teil Karlsfelds wichtig ist", sagt Bernhard Goodwin.