Gutes und reichhaltiges Essen gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu, findet Ulrike Hoppe-Heim. Es locken Lebkuchen und Plätzchen und an den Feiertagen kommt bei vielen Familien gerne eine Gans auf den Tisch. Kurz vor dem Höhepunkt der jährlichen Völlerei zu Weihnachten beschäftigt sich Hoppe-Heim deshalb mit "Lebkuchen & Weihnachtsgans". Veranstalter ist die Korneliuskirche Karlsfeld. An zwei Terminen, am Samstag, 14. Dezember um 19 Uhr und Sonntag, 15. Dezember um 18 Uhr, erzählt Hoppe-Heim im Gemeindehaus der Korneliuskirche besinnliche und lustige Geschichten für Erwachsene. Dabei wird sie musikalisch begleitet von den Kornelius X-Mas Voices. Die Veranstaltung ist gedacht als Einstimmung auf Weihnachten. Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus der Korneliuskirche in Karlsfeld, Adalbert-Stifter-Straße 3. Die Besucher erwartet eingemütlicher Abend mit Kinderpunsch, Glühwein und Lebkuchen. Der Eintritt ist frei.