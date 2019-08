12. August 2019, 22:06 Uhr Karlsfeld Generationenwechsel

Drei neue Lehrerinnen an der Musikschule

An der Musikschule Karlsfeld wird es zum nächsten Schuljahr einen Umbruch geben: Nach 43 beziehungsweise 37 Jahren Unterrichtstätigkeit wurden Karin Obermeier und Gaby Schruff in den Ruhestand verabschiedet. Jessica Eberhard wird die Musikschule ebenfalls zum Schuljahresende verlassen. Neu im Team sind Veronika Dorn (Violine, Suzuki-Methode für Violine, Musiktheorie), Kristina Šop (Klavier, Gesang in Klassik und Pop, Kinderchor) und Prisca Mbawala-Dernbach (musikalische Früherziehung, Block- und Querflöte). Außer in diesen Fächern wird noch Unterricht in Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Saxofon, Klarinette und Kammermusik angeboten.

Die nächsten Veranstaltungen sind die internen Vorspielabende mittwochs in der Mittelschule Karlsfeld an der Krenmoosstraße, Raum 303, Stock um 18 Uhr. Die Termine sind am 25. September, am 23. Oktober und am 27. November. Das Weihnachtskonzert im Bürgerhaus findet am Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Nähere Informationen unter www.musikschule-karlsfeld.de oder telefonisch unter 08131/900 945.