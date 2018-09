3. September 2018, 22:09 Uhr Karlsfeld Gemeinde versteigert Fundgegenstände

Es ist schon erstaunlich, was alles in den Depots der Fundämter bei den Gemeinden lagert. Dazu gehören etwa auch Fahrräder, welche die Besitzer offenbar nicht zu vermissen scheinen. Beim Fundamt der Gemeinde Karlsfeld befinden sich einige Damen- und Herrenfahrräder, die aufgefunden und sichergestellt wurden. Die Besitzer haben sich bisher nicht gemeldet. Außerdem werden im Fundamt verschiedene weitere Gegenständende verwahrt. Diese Fundgegenstände werden versteigert, falls die Eigentümer ihre Eigentumsrechte nicht bis spätestens Freitag, 19. Oktober, um 12 Uhr beim Fundamt der Gemeinde Karlsfeld geltend gemacht haben. Fundgegenstände, die bis zu diesem Termin nicht von den Eigentümern abgeholt worden sind, werden zugunsten der Gemeindekasse am Freitag, 19. Oktober um 14 Uhr vor dem Rathaus der Gemeinde Karlsfeld, Gartenstraße 7, öffentlich gegen Bezahlung an den Meistbietenden versteigert.