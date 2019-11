Die Gemeinde Karlsfeld veranstaltet am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr eine Gedenkfeier im Bürgertreff am Rathausplatz. Anlass ist der Jahrestag der Reichspogromnacht. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten die Nazis etwa 7500 jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Deutschland. Sie zündeten einen Großteil der rund 1200 Synagogen und Gebetshäuser an, demolierten jüdische Friedhöfe und stürmten Wohnungen. Wie viele Menschen starben, ist unklar. Seit 2017 hatte in Karlsfeld der jüdische Verein "Jad b Jad" Gedenkfeiern anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht organisiert. Nun ist erstmals die Gemeinde der Veranstalter. "Die politische Diskussion verroht - befeuert von rechtsnationalen politischen Populisten - zusehends", begründet die Gemeinde ihren Entschluss, eine Gedenkfeier zu veranstalten. "Der Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 sollte für uns alle ein Anlass sein, um noch entschlossener für die Grundwerte unserer Verfassung einzutreten." Stephan Handl, zweiter Bürgermeister in Karlsfeld, hält eine Begrüßungsrede. Auch Kirchenvertreter ergreifen das Wort. Zudem gibt es eine Ansprache von Rabbi Baruch ben Mordechai.