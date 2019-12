Am Sonntagmorgen kam es um 2.10 Uhr im Bereich der Bundesstraße 304 an der Kreuzung zur Hochstraße in Karlsfeld zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein stark alkoholisierter Fahrzeugführer verlor aus bislang nicht geklärter Ursache, im Bereich der Münchner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte dann zunächst mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, kam anschließend auf die Gegenfahrbahn, und stieß letztendlich mit einer Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand frontal zusammen. An den verkehrstechnischen Einrichtungen sowie am Fahrzeug selbst, entstand ein hoher Sachschaden, der alkoholisierte Fahrer und sein Beifahrer selbst blieben aber unverletzt. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.