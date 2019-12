Die Feuerwehr Karlsfeld zieht bei der alljährlichen Jahreshauptversammlung Bilanz für das Jahr 2019. Die Versammlung findet am Freitag, 13. Dezember, im Restaurant Leonhard Diner Karlsfeld statt. Neben den Ansprachen des Vorstandes, des Kommandanten und weiterer Organe der Wehrführung werden am Veranstaltungsabend auch die Wahl des Vertrauensmannes sowie die Ehrungen und die Beförderungen vorgenommen. Ein Hauptaugenmerk wird im neuen Jahr auf das Projekt Mitgliedergewinnung und Zuwachs gelegt, weitere wichtige Details hierzu werden am Veranstaltungsabend um 20 Uhr präsentiert.