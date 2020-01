Der Amper-Tauschring Karlsfeld Dachau lädt alle Mitglieder zum ersten Treffen im neuen Jahr am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr in den Bürgertreff Karlsfeld am Rathausplatz ein. Interessierte sind ebenfalls willkommen. Der Amper-Tauschring freut sich über rege Teilnahme. Bei Rückfragen kann man sich unter Telefon 08131/82288 melden.