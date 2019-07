8. Juli 2019, 21:40 Uhr Karlsfeld / Erdweg Einbrecher entwenden Bargeld

Die Polizeiinspektion Dachau meldet zwei Einbrüche. In ein freistehendes Wohnhaus in Karlsfeld in der Birkenstraße drangen unbekannte Täter am Donnerstag tagsüber während der Abwesenheit der Hausbesitzer ein. Über den Garten des Anwesens gelangten sie auf die Terrasse und brachen hier die Terrassentür auf. Aus den Hausinneren wurde Schmuck und andere Wertgegenstände entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich nach Anhaben der Polizei auf rund 1000 Euro, der Sachschaden auf rund 500 Euro. Die Spurenaufnahme und-sicherung dauert noch an. Tags darauf, am Freitagvormittags nutzen noch unbekannte Täter ebenfalls die kurze Abwesenheit der Hausbesitzer aus und stiegen in ein Einfamilienhaus in Erdweg im Ortsteil Altstetten ein. Über die Eingangstür gelangten die Täter ins Hausinnere und fanden dort eine geringe Summe an Bargeld, die sie entwenden. Auch hier ist die Spurenaufnahme und -auswertung ist noch im Gange.