Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Haus in Karlsfeld eingebrochen und haben mehrere Uhren entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher im Pappelweg zwischen 18 und 20 Uhr, ein gekipptes Fenster an der Terrasse auf und gelangten so ins Schlafzimmer des Hauses. Sie entwendeten mehrere Armbanduhren im Wert von etwa 1000 Euro. Trotz Anwesenheit der Hausbesitzer, ein älteres Ehepaar, konnten die Unbekannten die Räumlichkeit unbemerkt verlassen. Die Polizei Dachau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.