Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch in ein Reiheneckhaus in Karlsfeld eingebrochen und hat Schmuck und Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Terrassentüre des Reiheneckhauses in der Falkenstraße zwischen 15 und 21 Uhr aufgehebelt. Der Einbrecher durchwühlte die Wohnung und erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 3000 Euro. An der Türe entstand zudem ein Sachschaden, den die Beamten auf rund 500 Euro beziffern. Die Polizei Dachau bitte Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 zu melden.