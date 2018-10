30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Karlsfeld Ein Kindheit in Dachau

Rudolf Linner liest am Montag, 5. November, in der Gemeindebücherei Karlsfeld aus seiner Autobiografie "Eine Kindheit in Dachau". Der Autor erzählt von seinen ersten sieben Lebensjahren, die er in Dachau während des Zweiten Weltkrieges erlebt hat (1939 bis 1946). Linner schreibt auch Theaterstücke und Kinderbücher. Die Lesung beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Reservierung erbeten unter 08131/ 99-130 oder buecherei@karlsfeld.de.