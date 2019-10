Besucher der Karlsfelder Familienmesse können sich digitale Eintrittskarten auf dem Handy herunterladen. Die sogenannten Wallet-Karten sind im Mobiltelefon abgespeichert und jederzeit abrufbar. Mit dem Power-Gutschein haben Erwachsene die Möglichkeit, den Eintrittspreis von 5 Euro auf 3,50 Euro zu senken, für Rentner sinkt der Preis von 4 Euro auf 2,50 Euro und für Jugendliche von 3 Euro auf 2 Euro. Den Power-Gutschein gibt es nur online - er wird direkt auf das Handy geschickt. Die Karte kann mit Familienmitgliedern und Freunden geteilt werden. Der Gutschein gilt aber nicht in ausgedruckter Form, sondern nur als Wallet-Karte. Und so geht's: QR-Code scannen oder direkt auf der Homepage www.familienmesse-karlsfeld.de den Power-Gutschein abrufen und die Karte abspeichern. Am Eingang der Familienmesse muss sie nur noch vorgezeigt werden. Die Gewerbe- und Erlebnisschau Karlsfelder Familienmesse findet vom 24. bis 27. Oktober auf dem Siedlerfestgelände statt. Geöffnet ist sie täglich von 10 bis 18 Uhr, Freitag bis 19 Uhr. Weitere Infos unter www.karlsfelder-familienmesse.de.