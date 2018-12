11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Karlsfeld Die Wiesenkinder sind im Fernsehen

Die "Wiesenkinder", eine Kindereinrichtung aus Karlsfeld, sind am Freitag, 14. Dezember, im Bayerischen Fernsehen. Die Leiterinnen der Einrichtung Katja Wust und Birgit Wack berichten gemeinsam mit den Kindern bei der Sternstunden-Gala, wie sie Selbstgebasteltes und Gemaltes an zwei Nachmittagen Ende Juni verkauft haben. Den Erlös in Höhe von 1 000 Euro haben die "Wiesenkinder" an die Sternstunden gespendet. Die Kinder sollten für die Nöte anderer sensibilisiert werden. In dem Karlsfelder Kinderhaus sind sechs Gruppen mit Kindern im Alter von ein und zehn Jahren untergebracht.

Zu der "Sternstunden-Gala" am Freitag sind neben den Wiesenkindern zahlreiche Prominente aus Showbusiness und Politik eingeladen, die beim Spendensammeln helfen und Kinderhilfsprojekte vorstellen. Musikalische Gäste sind unter anderem Nena, Rolando Villazón, Christina Stürmer und Till Brönner.