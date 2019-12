Der Karlsfelder Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen lädt zur Aufstellungsversammlung für die Wahl zum Gemeinderat im März 2020. Die Nominierung der Kandidaten findet am 5. Dezember um 19.30 Uhr in der Sportgaststätte am Sportpark des TSV Eintracht Karlsfeld statt. Die Grünen sind derzeit nicht im Gemeinderat vertreten. Der Ortsverband hat sich erst im Oktober 2017 gegründet. Wer Interesse hat, ist willkommen.