30. November 2018, 22:02 Uhr Karlsfeld Der Nikolaus und Sindbads Reisen

Seit 50 Jahren schon veranstaltet die Turnabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld das traditionelle Nikolausturnen. Am Samstag, 1. Dezember, 15 Uhr, geht das Spektakel in der Großturnhalle an der Krenmoosstraße los. Zum Thema "Sindbads Reisen" zeigen die Turnerinnen und Turner des Vereins über mehrere Stationen ihre Vorführungen. Und am Ende der Reise wartet dann sogar noch der Nikolaus mit einigen Belohnungen.