18. Februar 2019, 21:44 Uhr Karlsfeld Der kleine Wassermann hat Ärger mit dem Müller

Endlich ist Sommer am Mühlenweiher. Doch fast fällt das Begrüßungsfest, das der kleine Wassermann und sein Vater für die verreiste Wassermannmutter geplant haben, ins Wasser, weil der kleine Wassermann seinem Freund Cyprinus eine Freude machen will, und deshalb Ärger mit dem Müller bekommt. Diese Geschichte, "Der kleine Wassermann - Sommerfest im Mühlenweiher" von Otfried Preußler, ist am Donnerstag, 21. Februar, um 15 Uhr in der Gemeindebücherei Karlsfeld zu hören. Es liest Inge Straub. Die Geschichte ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei.