14. Juli 2019, 21:47 Uhr Karlsfeld Das Bündnis im Gespräch mit Bürgern

Das Bündnis für Karlsfeld lädt am 19. Juli wieder zum Bürgergespräch ein. Treffpunkt ist um 20 Uhr in der Sportgaststätte in Karlsfeld an der Jahnstraße. Vorgesehen sind aktuelle Informationen aus den Bereichen Verkehr und Bauen in Karlsfeld sowie zum Gemeinderatsantrag des Bündnisses zum Schutz der Artenvielfalt in Karlsfeld. Darüber hinaus bleibt genug Zeit, um alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu diskutieren.