Der Karlsfelder SPD-Bürgermeisterkandidat Bernhard Goodwin lädt am Samstag, 28. September, 15 Uhr, zum Gespräch in den Ortsteil westlich der Bahn ein. Gemeinsam mit Gemeinderäten der Sozialdemokraten möchte er erfahren, was für die Menschen dort wichtig ist. Treffpunkt ist die Heizstation in der Dr.-Johann-Heitzer-Straße. Bei Bedarf werden kritische Orte dieses Areals aufgesucht, um die Probleme an Ort und Stelle zu besprechen. Zahlreiche Bewohner wurden persönlich zu diesem Ortsteilgespräch eingeladen. Bernhard Goodwin sagt: "Ich will verstehen, was den Menschen in diesem Teil Karlsfelds wichtig ist."