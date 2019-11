Das Bündnis für Karlsfeld lädt zum Bürgergespräch. Treffpunkt ist am Freitag, 15. November, um 20 Uhr in der Sportgaststätte an der Jahnstraße. Die Gemeinderäte berichten zunächst aktuell aus der Kommunalpolitik. Bürger und Bürgerinnen können jedoch auch andere Themen ansprechen. Das Bündnis hat offene Ohren für ihre Fragen und Anliegen. Außerdem besteht natürlich auch die Möglichkeit mit den Gemeinderäten zu diskutieren.