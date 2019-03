11. März 2019, 21:57 Uhr Karlsfeld Bündnis diskutiert mit Bürgern über Radwege

Das Bündnis für Karlsfeld lädt zum Bürgergespräch ein. Schwerpunkt des Abends sind vor allem Fragen zur Radverkehrsführung in Karlsfeld. Darüber hinaus können alle Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen und Anliegen vorbringen und mit den Vertretern des Bündnisses besprechen. Treffpunkt ist am Freitag, 15. März, um 20 Uhr in der Sportgaststätte in Karlsfeld an der Jahnstraße. Der nächste Termin findet am 17. Mai statt, im April entfällt wegen der Osterferien das Bürgergespräch. Tagungsort und Uhrzeit werden zeitnah im Internet unter www.buendnis-fuer-karlsfeld.de veröffentlicht.