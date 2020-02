Der Karlsfelder SPD-Bürgermeisterkandidat Bernhard Goodwin lädt am Sonntag, 16. Februar, um 10 Uhr zum Gespräch im Bereich Steinerne Brücke und Bajuwarenstraße ein. Gemeinsam mit den Gemeinderäten der SPD möchte er erfahren, was für die Menschen in diesem Bereich wichtig ist. Treffpunkt ist auf dem Max-Joseph-Platz. Bei Bedarf werden kritische Punkte auch aufgesucht, um direkt an Ort und Stelle die Probleme zu besprechen. Im Vorfeld wurden zahlreiche Anwohner persönlich eingeladen. Wer einen "Besuch vor Ort" wünscht, kann sich gerne mit Themennennung an die SPD Karlsfeld wenden. Wünsche bitte an info@spd-karlsfeld.de senden.

© SZ vom 14.02.2020 / SZ Feedback