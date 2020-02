Leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagabend in Karlsfeld zugezogen. Der 66-Jährige fuhr gegen 18.50 Uhr auf der Hochstraße und querte die Münchner Straße. In diesem Moment bog ein 77-Jähriger mit seinem Pkw von der Hochstraße nach links in die Münchner Straße ein. Dabei übersah er den Fahrradfahrer und fuhr ihn an, wobei der Mann stürzte. Den Sachschaden an Auto und am Rad beziffert die Polizei mit circa 2000 Euro.