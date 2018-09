12. September 2018, 22:30 Uhr Karlsfeld AWO fährt zum Kloster Weltenburg

Der Karlsfelder Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt veranstaltet am Samstag, 29. September, einen Busausflug mit Mitgliedern und mit Bürgern aus dem Landkreis nach Kelheim und zum Kloster Weltenburg. Abfahrt ist in Karlsfeld um 7.30 Uhr an der Bushaltestelle Münchnerstraße gegenüber der Bäckerei Ihle oder um 7.45 Uhr an der Wehrstaudenstraße. In Kelheim besucht die Reisegruppe die Befreiungshalle. Mittagessen gibt es im Weissen Brauhaus. Anschließend geht es mit dem Schiff weiter zum Kloster Weltenburg. Die Reisekosten pro Person betragen 28 Euro, darin inklusive sind die Busfahrt, der Eintritt Befreiungshalle und die Schifffahrt zum Kloster Weltenburg. Interessierte können sich ab sofort bei Helmut Schuh unter der Telefonnummer 08131 /92629 oder unter 176/22545765 anmelden.