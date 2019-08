8. August 2019, 22:03 Uhr Karlsfeld Autofahrerin nimmt Motorrad die Vorfahrt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Karlsfeld verletzt worden, weil ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt nahm. Die 25-jährige Autofahrerin aus Dachau wollte gegen 14.40 Uhr von der Gartenstraße in Karlsfeld in die vorfahrtsberechtigte Ostenstraße einbiegen. Dabei übersah sie ein von rechts kommendes Kraftrad und die beiden stießen zusammen. Der 59-jährige Motorradfahrer aus Karlsfeld stürzte und musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.