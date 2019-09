- Ein zunächst unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend in Karlsfeld einen 78-jährigen Radler angefahren und ist geflüchtet. Laut Polizei radelte der Karlsfelder um 21.45 Uhr auf der Bayernwerkstraße, als er vor der Einmündung der Ackerstraße plötzlich von einem Golf angefahren wurde. Durch die Kollision wurde der 78-Jährige vom Fahrrad geschleudert und prallte auf die Fahrbahn. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Allerdings war das Unfallopfer nicht allein: Ein 70-jähriger Bekannter begleitete den Mann und notierte sich das Kennzeichen des Autos.

Eine Streife der Polizeiinspektion Dachau fand den Unfallflüchtigen zu Hause in Karlsfeld. Der Grund für die Fahrerflucht wurde den Polizisten rasch klar. Der 31 Jahre alte Mann war betrunken. Die Beamten ordneten bei deutlich mehr als einer Promille, was eine Blutentnahme an. Der Führerschein wurde gleich einbehalten. Glücklicherweise erlitt der 78-jährige Radfahrer, der schwer gestürzt war, durch den Unfall nur leichte Verletzungen. Es entstand am Rad und am Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 2600 Euro.