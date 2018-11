8. November 2018, 21:58 Uhr Karlsfeld Auto kracht gegen Lastwagen

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Bajuwarenstraße in Karlsfeld einen Unfall verursacht. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, war der Mann mit seinem Lkw auf der Bajuwarenstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Auffahrt zur B 471 wollte er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Zubringerstraße abbiegen. Beim Queren der Gegenfahrbahn übersah er den entgegenkommenden VW eines 29-jährigen Karlsfelders. Dieser prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen die rechte Seite des Lkw-Anhängers. Dabei verletzte sich der 29-Jährige leicht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt nach polizeilichen Angaben rund 4000Euro.