25. Februar 2019, 22:06 Uhr Karlsfeld Auto erfasst Radfahrerin beim Linksabbiegen

Eine 38-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Münchner Straße am Sonntag gegen 18 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte die Karlsfelderin auf Höhe der Ampel zur Hochstraße in Richtung Bayernwerkstraße abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 74-jähriger Autofahrer von der Hochstraße nach links in die Münchner Straße abbiegen. Dabei übersah er die Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision, wodurch sich die 38-Jährige verletzte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500 Euro.