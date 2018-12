14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Karlsfeld Ausgleichsfläche im Krenmoos

Von der zweiten Januarwoche an rücken im Krenmoos, 400 Meter südöstlich der Kläranlage Karlsfeld, die Bagger an. Es wird aber nicht etwa die Siedlung an der Schwarzhölzstraße in die freie Landschaft erweitert, sondern eine naturnahe Ausgleichsfläche der Stadt Dachau hergestellt. Wie die Gemeinde mitteilt, werden hierbei Geländemulden mit flachen und vereinzelten tieferen Bereichen ausgebaggert. Die Fläche wird im Frühjahr mit einer artenreichen Ansaat aus gebietsheimischen Wiesenpflanzen begrünt. So entsteht eine für das Krenmoos einst typische Wiese mit trockenen Bereichen in den Böschungen sowie wechselfeuchten Tümpeln in den Tiefenbereichen. "Für Insekten, Vögel und Amphibien wird die Wiese wohl bald zu einem begehrten Lebensraum werden", schreibt die Gemeinde weiter.