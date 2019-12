Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Autofahrer auf der B 471 in Richtung Fürstenfeldbruck. Auf Höhe der Einfahrt von der Bajuwarenstraße bei Karlsfeld auf die B 471 bremste der Sprinterfahrer sein Kraftfahrzeug verkehrsbedingt ab. Ein 26-jähriger Autofahrer aus München erkannte dies rechtzeitig und brachte sein Fahrzeug hinter dem Auto zum Stillstand. Eine weitere folgende Pkw-Fahrerin erkannte den vor ihr stehenden Wagen allerdings zu spät und fuhr auf. Die 22-jährige Fahrerin aus Gröbenzell schob das Auto des Münchners auf den Sprinter. Die Frau wurde leicht verletzt ins Klinikum Dachau gebracht, die beiden anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11 500 Euro.