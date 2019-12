Mit ihrem Adventskonzert will die Singgemeinschaft Karlsfeld am Sonntag, 8. Dezember, ihr Publikum auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. Statt Stress und Hektik sollen die Karlsfelder mal innehalten und sich besinnen können. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Korneliuskirche in Karlsfeld. Wolfgang Kraemer hat die Leitung des Chors. Begleitet werden die Sänger und Sängerinnen von Veronika Dorn an der Violine, Stefan Eger mit dem Saxophon und Prisca Mbawala-Dernbach mit ihrer Querflöte. Außerdem dirigiert Kraemer nicht nur, sondern sitzt am Klavier und spielt. Die Sopranistin des Abends ist Kristina Šop. Das Adventskonzert der Singgemeinschaft hat bereits seit langem Tradition. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen. Wer selbst singen möchte, kann montags um 19.30 Uhr zu den Proben kommen.