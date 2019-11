Voraussichtlich zum letzten Mal findet im Pfarrheim Sankt Josef in Karlsfeld ein Adventsbasar statt. 25 Jahre lang haben sich Ehrenamtliche darum gekümmert. Nun wollen sie "in Rente" gehen. Auf dem Basar gibt es kunstfertige Kränze und Gestecke, sowie Weihnachtsdekomaterial. Schöne Handwerksware aus aller Welt, faire Produkte und natürliche gute Speisen werden ebenfalls angeboten. Der Erlös aus der Adventsfloristik und den Spenden für Getränke und Weihnachtskarten kommt, dem Heim für Straßenkinder "Hogar de Jesus" in Ecuador zugute. Der Basar hat am Samstag, 30. November von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Um 17 Uhr werden die Adventsgebinde gesegnet. Am Sonntag, 1. Dezember, ist der Basar von 10 bis 12 Uhr, die Segnung der Adventsgebinde im Familiengottesdienst ist um 10.30 Uhr.