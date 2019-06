7. Juni 2019, 22:23 Uhr Karlsfeld Abschiedsparty der "Chaoscityriders"

Vier Dachauer machen sich als "Chaoscityriders" mit einem 25 Jahre alten VW-Bus auf den Weg rund um die Ostsee und wollen für soziale Projekte im Landkreis sammeln. Am Samstag, 8. Juni, 15 Uhr, bedanken sie sich bei allen Unterstützern mit einer Spendenparty am Waldschwaigsee, die zugleich Abschiedsfeier ist. Denn die angeblich nördlichste Rallye des Erdballs startet am 15. Juni in Hamburg und führt die Chaoscityriders einmal um die komplette Ostsee, über die Lofoten, das Nordkap, Murmansk, St. Petersburg, Tallinn, wieder zurück nach Hamburg und schließlich nach Hause.

In einer langen und erfolgreichen Spendenkampagne, kamen mittlerweile schon knapp 17 000 Euro zusammen. Und dafür wollen sich die Vier bedanken und sich verabschieden. Essen und Trinken bereitet Ralf Bogenrieder vom Waldschwaigsee-Kiosk vor. Abends spielt die Band "Dame Bube Krass" und zusätzlich legt einer der Chaoscityriders als DJ auf. Der Erlös der Party geht an das Franziskuswerk Schönbrunn, die Greta-Fischer-Schule und den Integrationskindergarten Himmelreich.