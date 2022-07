Von Jessica Schober

Der kleine Gabriel hatte viele Freunde in Karlsfeld, bevor er abgeschoben wurde. Die Kinder aus seiner Gruppe in der heilpädagogischen Förderstätte haben Fotos mit dem Zehnjährigen gesammelt und aufgeschrieben, was sie an ihm schätzen: "Gabriel ist mein Freund, weil er so lustig ist", "Gabriel ist mein Freund, weil ich mit ihm zusammen Trampolin springen kann", "Gabriel ist mein Freund, weil er genauso gern Spiderman mag wie ich". Das war lange vor jenem grauenvollen Tag, an dem Gabriel einfach nicht mehr in der Tagesstätte auftauchte.