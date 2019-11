Wie es bereits Tradition ist, findet am Buß- und Bettag, 20. November, in der Korneliuskirche Karlsfeld eine "Abendmusik im November" statt. Der Singkreis singt Kyrie, Gloria und Sanctus aus der Missa brevis in G von Josef Rheinberger sowie Stücke von Max Reger und Lorenz Maierhofer. Josef Gabriel Rheinberger wurde 1839 in Liechtenstein geboren und wirkte ab seinem zwölften Lebensjahr in München. Dazwischen spielt Wolfgang Krämer Klavierwerke von Ludwig van Beethoven und Claude Debussy. Pfarrer Roman Breitwieser spricht einführende Worte sowie den Schlusssegen. Der Eintritt zu dem Konzert um 19 Uhr ist frei.