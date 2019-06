5. Juni 2019, 22:17 Uhr Karlsfeld 244 Pokale für beachtliche Leistungen

Die Gemeinde ehrt erfolgreiche Sportler und Musiker. Auch Tänzerinnen zeigen ihr Können

Von Victor Ünzelmann, Karlsfeld

Tobender Applaus bricht aus als Maxime Kirschner nach vorne tritt und ihren Pokal entgegennimmt. Sie ist im vergangenen Jahr Deutsche Meisterin der U18 im Speerwurf geworden. Mittlerweile ist sie in die Klasse Ü18 gewechselt, ihr Abitur hat sie hinter sich gebracht, jetzt wartet sie mit großen Plänen auf: Sie will nach Amerika auf ein College mit Hilfe eines Stipendiums für Leichtathletik. Doch jetzt sonnt sie sich noch einmal in der Anerkennung, die die Gemeinde Karlsfeld ihr entgegenbringt. Sportreferentin Birgit Piroué und Bürgermeister Stefan Kolbe hat sie und 243 andere Sportler und Musiker ins Bürgerhaus eingeladen, um sie zu ehren.

Der Saal ist gut gefüllt, die Stimmung ausgelassen. Die Pokale stehen bereit, die Empfänger warten gespannt und auch etwas nervös. Sie sind nicht alleine gekommen, sondern haben ihre Familien mitgebracht. Heute ist der Tag, an dem sie ihre Erfolge noch einmal groß feiern können. Einer nach dem anderen hat seinen großen Auftritt, steht noch einmal im Rampenlicht.

Egal ob Tennis, Tanz, Leichtathletik, Leistungsturnen, Judo, Handball, Fußball oder Schwimmen - Sportreferentin Piroué kennt sie alle. Sie ist gleichzeitig auch stellvertretende TSV-Präsidentin. Und das ist der größte Sportverein im Landkreis mit immerhin 4100 Mitgliedern. Für jeden hat sie ein paar warme Worte, kehrt die Leistung heraus.

‹ › Die Turnerinnen des TSV begeistern mit einer Showeinlage.

‹ › Birgit Piroué (links) und Stefan Kolbe (rechts) zeichnen die Tennis Juniorinnen U18 aus.

‹ › Die Pokale stehen bereit, der Saal ist gut gefüllt. Fotos: Niels P. Jørgensen Wird geladen ...

Die Schwimmerinnen des TSV Eintracht Karlsfeld etwa holten auf der Deutschen Mastermeisterschaft fünf mal Gold. Eine beachtliche Leistung. Drei der fünf Goldmedaillen gingen an Miriam Sender, Michelle Hübner und Gabi Kornbichler im Solo ihrer jeweiligen Altersklasse. Für sie gab es reichlich Applaus und natürlich für jede einen Pokal.

Ebenfalls Mitglied des TSV und das schon über 30 Jahre ist Johann Lorenz. Er beteiligte sich diese Jahr wieder am "Wings for Life World Run" und holte sich das zweite Jahr in Folge den Sieg in seiner Altersklasse M75. Der internationale Wettkampf für einen guten Zweck startet weltweit am gleichen Zeitpunkt. Dieses Jahr war das am 5. Mai um elf Uhr lokaler Zeit. Hierfür versammelten sich heuer 12 000 Teilnehmer in München. Die Erlöse des Wettbewerbs aus Startgebühr und Sponsoren werden komplett in die Rückenmarkforschung investiert, um Menschen das Laufen zu ermöglichen, die es bis jetzt noch nicht können.

Herausragende Talente in Karlsfeld sind auch die Brüder Lukas und Simon Pfretzschner. Lukas Pfretzschner hatte Silber bei der U19 Beachvolleyball Weltmeisterschaft in China geholt. Sein Bruder Simon glänzte indes beim Hallenvolleyball. Er wurde Europameister im U18 Turnier.

Die Jungschützin Lydia Ruppert vom Schützenverein Eintracht Karlsfeld kämpfte sich von Beziks- über Bayrische Meisterschaft bis in die Deutsche Meisterschaft vor und eroberte am Ende den Platz 23.

Zu guter letzt gab es noch eine Showeinlage vom Jugend Tanz Sport Club (JTSC) Karlsfeld. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Aber nicht nur die Leistungen der Sportler wurden anerkannt, auch Musiker wie der Karlsfelder Helmut Straßer von der Band "Ois Easy" wurden ausgezeichnet. Weil er selbst verhindert war nahmen seine Bandkollegen Philip Donath und Michael Fischer die Medaille für ihn entgegen.

Ein junges musikalisches Talent ist auch Ramona Wimmer. Sie ist Mitglied des Vivaldi Orchesters Karlsfeld, dort spielt sie die Mandoline. Bei "Jugend musiziert" kam sie auf den zweiten Platz. Dafür wurde sie jetzt von ihrer Gemeinde geehrt. Leider war sie verhindert und konnte ihren Pokal nicht entgegen nehmen.

Zu guter letzt gab es noch eine Showeinlage vom Jugend Tanz Sport Club (JTSC) Karlsfeld. Die Tänzerinnen legten eine schräge-freche Performance mit skurriler Musikuntermalung hin. Anschließend bekamen auch sie einen Pokal überreicht. Beendet wurde der Abend mit einem gemeinsamen warmen Abendessen aus der Küche der Steirer Stub`n.