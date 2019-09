Mit einem gestohlenen Kleinkraftrad und ohne Fahrerlaubnis hat ein 16-Jähriger am vergangenen Samstag in Karlsfeld einen Unfall verursacht. Der Rollerfahrer und sein Sozius wurden dabei leicht verletzt. Der 16-Jährige fuhr am Samstag gegen 17.15 Uhr mit einem Ende August gestohlen gemeldeten Kleinkraftrad auf dem Föhrenweg in Richtung Zugspitzstraße. Der Föhrenweg geht an seinem Ende in einen Rad- und Gehweg über, auf dem der 16-Jährige weiterfuhr. Anschließend überquerte er die Zugspitzstraße. Dabei übersah er einen Richtung Lärchenweg fahrenden Wagen, mit dem er zusammenstieß. Die 60-jährige Autolenkerin blieb unverletzt, der Rollerfahrer und sein 14-jähriger Sozius erlitten leichte Verletzungen. Weil er vermutlich ein schlechtes Gewissen hatte, lief der 16-Jährige humpelnd vom Unfallort weg. Wie die Polizei mitteilt, erwartet ihn jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Straftaten. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.