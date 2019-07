2. Juli 2019, 22:06 Uhr Karikaturenausstellung Satire als Mittel der politischen Bildung

Die Wanderausstellung "Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire", die derzeit in der Kleinen Altstadtgalerie in Dachau gezeigt wird, ermöglicht einen jugendgerechten Zugang zu den Themen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit. Anhand von rund 60 aktuellen Karikaturen von namhaften Künstlern sowie satirischen Fernseh- und Filmbeiträgen können sich die Ausstellungsbesucher mit typischen rechtspopulistischen und rechtsextremen Argumentationsweisen auseinandersetzen und so deren gefährlichen Gehalt offenlegen. Dem Betrachter bleibt hier das Lachen förmlich im Halse stecken. Dies soll zum Ausgangspunkt genommen werden um über die Entstehung und über Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nachzudenken und gemeinsam darüber zu diskutieren, wie man dem etwas entgegensetzen kann. Das speziell für diese Ausstellung erarbeitete didaktische Material begleitet diese Prozesse. Noch bis 18. Juli können sich Gruppen für den begleiteten Besuch der Ausstellung anmelden, entweder per Mail an email@kjr-dachau.de oder telefonisch unter 08131 / 356 78-0. Für einen Besuch sollte man 60 bis 90 Minuten einplanen. Die Öffnungszeiten: 8.30 bis 13 Uhr für Schulklassen nach Anmeldung, Donnerstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr, Sonntag von 14 bis 16 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung. Die Galerie befindet sich in der Burgfriedenstraße 3.