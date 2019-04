2. April 2019, 21:49 Uhr Karfreitag Steckerlfischgrillen der Indersdorfer Feuerwehr

Die Kameraden der Feuerwehr Indersdorf grillen am Karfreitag, 19. April, Steckerlfische. Diese kosten je nach Größe etwa 8,50 Euro, Brezen von doppelter Größe gibt es für 1,50 Euro. Vorbestellt werden können die Steckerlfische in der Metzgerei Isemann, bei Moser's Lebensmittel und in Seidls Café im Gewerbegebiet. Für eine Anmeldung liegen dort noch bis zum Montag, 15. April, Listen aus. Abgeholt werden können die Fische und Brezen am Karfreitag zwischen 11 und 13 Uhr am Gerätehaus in der Aichacher Straße 35.